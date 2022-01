O Feirense alcançou o Benfica B no topo da classificação da II Liga ao bater o Mafra por 1-0, na manhã deste domingo, em jogo da 19.ª jornada, com um golo já perto do final do jogo.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de Santa Maria da Feira adiantou-se no marcador aos 87 minutos, com um golo de Petkov, a passe do nigeriano Onyemaechi Bruno.

Com estes três pontos, o Feirense alcança o Benfica B que, ainda este domingo, recebe o Penafiel. O Mafra, por seu lado, segue no 10.º lugar, a onze pontos dos lideres.