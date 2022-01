O Mafra anunciou duas contratações de uma só assentada esta segunda-feira: o lateral Patrick Vieira e o extremo direito Guévin Tormin.

O defesa brasileiro assinou por uma temporada e meia e regressa assim a Portugal, depois de ter representado Marítimo, Vit. Setúbal e Santa Clara. Na última temporada, o futebolista de 31 anos esteve cedido pelos açorianos ao Coritiba.

Patrick chegou ainda a pertencer aos quadros do Benfica, em 2017/18, mas nunca vestiu a camisola dos encarnados.

Já o atacante francês, de 24 anos, chega a Mafra por empréstimo dos turcos do Manisa FK, até ao final da presente época.

Internacional jovem pelas seleções gaulesas, Guévin fez toda a formação no Mónaco e passou ainda pelo Cercle Brugge e Châteauroux. Em 2021/22, fez seis golos ao serviço do clube do segundo escalão da Turquia e apontou dois golos.