O internacional costa-marfinense Jérémie Boga é reforço da Atalanta, anunciou o emblema italiano esta segunda-feira.

O atacante chega cedido pelo Sassuolo, com cláusula de compra obrigatória no final da presente temporada.

Formado no Chelsea, Boga estreou-se como sénior no Rennes em 2015/16, por empréstimo dos «blues». Na temporada seguinte, esteve cedido ao Granada e passou ainda pelo Birmingham. Em 2018 assinou pelo Sassuolo, onde somou 102 jogos e marcou por 18 vezes.

Esta temporada, o futebolista estava a perder espaço nos «neroverdi» e assumiu o papel de suplente utilizado em vários jogos. Atualmente, está ao serviço da Costa do Marfim na CAN.

⌛️ Il conto alla rovescia è finito! 😅@BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🤩 Bienvenue, Jérémie! 👋🏾🇨🇮



⌛️ The countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! 🔥 Welcome, Jérémie! 🖤💙#BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/JQiarVouRJ