O Vizela anunciou esta segunda-feira que Osama Rashid é reforço. O médio está de volta a Portugal, tal como o Maisfutebol já tinha avançado.

O futebolista, que vai usar a camisola 7, rubricou um vínculo válido até 2023 e aconselhou-se com Schettine. «Joguei com o Schettine no Santa Clara. Lá tivemos uma grande equipa, mas ele diz que esta equipa é ainda melhor. Por isso tenho boas expectativas», referiu aos órgãos do clube.

O internacional iraquiano alinhava no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.

Foi nos Açores que o médio de 30 anos se destacou. Rashid chegou ao Santa Clara em 2016/17, envergou a braçadeira de capitão dos insulares e somou mais de uma centena de jogos pelo clube. Há um ano, precisamente no mercado de inverno, deixou a Liga para jogar nos turcos do Gaziantep, acabando por rumar aos Emirados seis meses depois.