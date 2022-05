83 anos depois, o Casa Pia está de volta à Liga!



Sem tempo a perder, os gansos resolveram o jogo contra o Leixões, em pleno estádio do Mar, em 16 minutos (!). Foram, no fundo, de mota rumo ao primeiro escalão com uma goleada que não deixa margem para dúvidas: 1-5.



O culminar de um ano de sacríficos, de sofrimento, de trabalho e de dedicação absoluta resumia-se a uns míseros noventa minutos. E o sonho ali tão perto!



O conjunto de Pina Manique não acusou a pressão de dar o passo firme rumo à Liga. Bem pelo contrário. Os gansos foram arrasadores nos primeiros 16 minutos e construíram facilmente uma vantagem de três golos.



A primeira ocasião até pertenceu aos Bebés do Mar depois de um erro de Zach, mas João Oliveira falhou na cara de Ricardo Batista (5m). O sub-capitão do Casa Pia acabou por compensar o brinde oferecido e fez o 1-0 com um desvio oportuno após defesa incompleta de Beunardeau ao minuto dez.



O Leixões nem teve tempo para recuperar do primeiro golpe quando o Casa Pia lhe infligiu o segundo. E que golpe! Dois minutos após o 1-0, João Vieira pintou uma das mais belas obras de arte da carreira: remate em jeito, da quina da área, ao ângulo mais distante.



O jogo fugiu ao Leixões num ápice e ficou no bolso do Casa Pia aos 16 minutos. Não há outra forma de o escrever. Numa saída rápida, a equipa de Filipe Martins chegou ao 3-0 por Jota. As lágrimas do extremo, ex-Leixões, confirmavam o que se sentia da bancada: a subida já não escaparia.



Por via das dúvidas, os gansos ainda fizeram o 4-0 antes do intervalo por Joca, na sequência de um canto, tal como no lance do 1-0.



Completamente fora do encontro, o Leixões teve o mérito de melhorar no segundo tempo. É certo que não discutiu o resultado, mas teve brio, lutou, correu e incomodou o adversário. Conseguiu reduzir o marcador num canto por Bolgado, central que já havia ameaçado anteriormente.



O golo à passagem da hora de jogo trouxe o Casa Pia de volta à terra. Certamente os gansos já estavam a pensar na festa rija que iriam fazer após a subida. Filipe Martins acabou por ir trocando várias peças na equipa e esta melhorou, voltando a assustar Bernadeau em três ocasiões, duas por Zolotic e outra por Poloni.



O jogo arrastou-se para o fim e aguardava-se o apito de Veríssimo como que a autorizar o início das celebrações. Ainda houve tempo, porém, para novo golo num lance caricato: Poloni caiu, levantou-se perante a passividade dos homens do Mar e atirou para o 5-1 final.



O Casa Pia vai ter a segunda participação na Liga em toda a história, a última havia sido em 1938/39. Um prémio justo para um dos melhores emblemas da II Liga este ano que teve um mês privada do seu líder – Filipe Martins esteve internado por sequelas provocadas pela covid-19.