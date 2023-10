O Marítimo conseguiu uma recuperação notável na partida contra o Tondela, da oitava jornada da II Liga.



Os beirões marcaram dois golos em oito minutos, ambos por Rui Gomes, e venciam por 2-0 aos 63 minutos. No entanto, os insulares responderam e marcaram dois golos em dois minutos! Incrível! Matheus Costa fez o 2-1 aos 73 minutos e logo de seguida, Euller marcou o 2-2 final.



No outro jogo desta tarde, o Leixões bateu o Belenenses no estádio do Mar. O golo solitário da partida foi anotado Fabinho a oito minutos do final.



Apesar do empate, o Marítimo isolou-se no segundo lugar à condição com 16 pontos e fica à espera para ver o que fazem Nacional e Santa Clara. Por sua vez, o Tondela é nono colocado com dez pontos enquanto o Leixões é 14.º com oito pontos. Já o Belenenses continua na penúltima posição.





Classificação da II Liga