Uma paixão sem limite. A pensar no dérbi que poderá valer o regresso aos campeonatos profissionais – 37 anos depois – os adeptos do Lourosa sacrificaram uma noite para garantir um lugar no Marcolino de Castro, reduto do rival Feirense.

Depois do triunfo, no sábado, por 1-0, esta freguesia de Santa Maria da Feira vive dias de alvoroço. Aos corajosos que pernoitaram junto à loja do clube, outras dezenas se juntaram pela alvorada.

A bilheteira abriu pelas 9 horas e os ingressos para o dérbi foram vendidos em pouco mais de uma hora.

«A todos que não conseguiram bilhete, face à escassez dos mesmos, reiteramos que esta é uma situação à qual o clube é completamente alheio», escreveu o Lourosa nas redes sociais.

O Estádio Marcolino de Castro, a oito quilómetros do reduto dos «Leões», conta com cerca de cinco mil lugares.

No último sábado – e perante cerca de oito mil adeptos – o Lourosa garantiu vantagem sobre o rival. O golo de Jefferson Nem, anotado aos 70m, alimenta o sonho dos «Leões».

O Feirense-Lourosa será disputado a partir das 17h deste domingo. Ao leme da equipa de arbitragem estará Nuno Almeida.