Um adepto do Lusitânia de Lourosa foi proibido de frequentar recintos desportivos por 12 meses, devido a insultos racistas a um jogador do Alverca.

Segundo a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) o incidente ocorreu no passado dia 19 de maio, quando as duas equipas se defrontaram em Lourosa, em jogo da fase de apuramento de campeão da Liga 3.

O homem de 52 anos, residente em Lourosa, também foi condenado a pagar uma coima de 1.000 euros, por insultos dirigidos ao avançado são-tomense Harramiz Soares.

«Em caso de incumprimento da medida de interdição decretada, o adepto incorre no crime de desobediência e poderá ser detido pelas autoridades policiais», declarou a APCVD.