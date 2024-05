A Liga revelou, esta segunda-feira, as datas e os horários do play-off entre Feirense e Lusitânia Lourosa, dois emblemas de Santa Maria da Feira.



A primeira mão está marcada para o próximo domingo, dia 26 de maio, no Estádio do Lusitânia Lourosa, às 11 horas. Por sua vez, a segunda mão está agendada para 2 de junho, domingo, e arranca às 17h00.



O sistema VAR vai ser utilizado em ambas as partidas.



O vencedor deste play-off vai disputar a II Liga na época 2024/25.