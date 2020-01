Rui Pedro está perto de deixar o Granada e reforçar o Leixões, por empréstimo do FC Porto.

O avançado de 21 anos tem sido pouco utilizado em Espanha e tem no clube de Matosinhos uma boa solução para continuar a sua carreira, estando o negócio em vias de se concretizar.

Formado no FC Porto, Rui Pedro já esteve cedido ao Boavista e ao Varzim, antes do Granada, nesta época. O jogador tem contrato por mais uma época e meia com os dragões.