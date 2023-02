O Moreirense perdeu esta sexta-feira no terreno do Torreense graças a um golo no quinto minuto de compensação da segunda parte, no encontro de abertura da 20.ª jornada da II Liga.

Em Torres Vedras, o nulo perdurou até aos 95m, quando Simão Rocha garantiu os três pontos para a equipa da casa, que é agora 12.ª classificada, com 24 pontos.

Jovan Lukic, numa primeira tentativa, obrigou Kewin Silva a uma grande intervenção, contudo, a bola sobrou para o defesa, que só teve de encostar.

Com este resultado, a equipa de Paulo Alves continua na liderança, com 46 pontos, mas pode ver o Farense, segundo classificado, com menos 11 pontos, aproximar-se.