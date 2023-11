A UD Oliveirense e o Paços de Ferreira empataram este sábado (0-0), em jogo da 10.ª jornada da II Liga de futebol, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, com ambas as equipas a mostrarem desacerto na finalização.

Num jogo equilibrado e com muitas oportunidades de golo, acabou por prevalecer a ineficácia ofensiva, com o empate a colocar provisoriamente o Paços de Ferreira no 9.º lugar da II Liga, com 14 pontos (os mesmos da U. Leiria, em 8.º), e a Oliveirense no 7.º, com 15, os mesmos do 5.º e do 6.º, FC Porto B e Torreense, respetivamente.

Os pacenses, orientados por Ricardo Silva, continuam assim a somar, apesar de terem visto findar uma sequência de três vitórias seguidas. A UD Oliveirense também soma mais um ponto, após ter imposto a primeira derrota ao líder, na jornada anterior.

Já este sábado, o Nacional voltou às vitórias ao superar a União de Leiria, o Penafiel bateu o FC Porto e o líder Aves SAD perdeu na visita ao Santa Clara, num jogo marcado por confrontos.