Dias antes do jogo com o Lank Vilaverdense, o Paços de Ferreira já tinha prometido que o jantar dos adeptos que fossem apoiar a equipa ao Estádio Cidade de Coimbra era por conta do clube.

Os pacenses não se ficaram pela promessa. Serviram pizzas aos seus apoiantes, deliciados com o repasto e também com os três pontos somados a cerca de 150 quilómetros de casa já noite em dia de semana.