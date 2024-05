Penafiel e Torreense não foram além de um empate a um golo, no arranque da 34.ª jornada da II Liga.

No Estádio Municipal 25 de abril, os visitantes adiantaram-se no marcador aos 20 minutos. Um lance muito bem construído pelos comandados de Tulipa terminou com uma assistência perfeita de André Rodrigues para o pontapé certeiro de Benny, para o 1-0.

Este foi, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo, só que no segundo tempo, a equipa da casa acabou por conseguir restabelecer a igualdade no marcador. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para o coração da área, onde surgiu de rompante Rúben Pereira, que fez de cabeça o golo do empate.

Com este resultado, o Torreense fica no sexto lugar do campeonato, com 48 pontos, já o Penafiel termina esta edição da II Liga na 13.ª posição, com 39 pontos.