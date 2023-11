O Santa Clara informou, esta terça-feira, que a providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) foi aceite e a partida frente ao Marítimo, referente à 12.ª jornada da II Liga, irá ter público no Estádio de São Miguel.

O clube açoriano foi sentenciado a pagar uma multa superior a dois mil euros e um jogo à porta fechada, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido ao não funcionamento do sistema de videovigilância na partida com o Penafiel, algo que é obrigatório face ao regulamento disciplinar da Liga de Clubes.

Ainda em comunicado oficial, o clube informou que o jogo terá um caráter solidário «cada bilhete comprado ao qual se junte um alimento não perecível, roupa ou um brinquedo, dará direito a um convite».

O Santa Clara encontra-se em segundo lugar na II Liga, com 23 pontos e o Marítimo, em quinto, com 19 pontos. Ambos os clubes disputam um possível regresso à primeira divisão, depois de terem sido despromovidos na época passada.