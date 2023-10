Depois de dois empates consecutivos, com um triunfo na Taça de Portugal pelo meio, o Santa Clara regressou às vitórias na II Liga: os açorianos receberam e venceram o Académico de Viseu, por 2-0, na sétima jornada.

O duelo entre candidatos à subida foi decidido na bola parada. Bruno Almeida abriu o marcador de penálti aos 12 minutos e, aos 53, bisou de livre direto, tendo beneficiado de um desvio da bola na barreira.

Esta vitória permite ao Santa Clara subir, à condição, ao segundo lugar da II Liga, com 15 pontos. O Aves SAD é líder, com 16, enquanto Marítimo e Nacional, ambos com 12 pontos, seguem em terceiro e quarto, respetivamente.

Por seu turno, o Académico é 11.º classificado, com sete pontos.

Resultados e classificação da II Liga