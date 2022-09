O treinador Pedro Moreira é o escolhido para substituir Nuno Manta Santos no comando técnico do Torreense, anunciou esta quinta-feira o clube que disputa a II Liga, sem divulgar a duração do contrato assinado entre as partes.

O técnico, de 47 anos, vai fazer a sua estreia enquanto treinador principal sénior, levando para o Oeste a experiência de nove anos na equipa técnica de Paulo Fonseca, atualmente nos franceses do Lille.

Dessa ligação, entre 2012 e 2021, constam passagens por Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Roma (Itália). Antes, Pedro Moreira já tinha treinado nos escalões de formação de Sporting, Farense, Olivais e Moscavide, Oeiras e Carcavelos.