Sérgio Vieira afinal não vai ser o treinador do Nacional na época que agora se inicia, ao contrário do que tinha sido anunciado há cerca de um mês.

De acordo com informação apurada pelo Maisfutebol junto de fonte do clube insular, uma situação pessoal do treinador esteve na origem do recuo na ligação de uma época que tinha sido revelada.

O clube conta oficializar agora o novo timoneiro nos próximos dias, de forma a atacar a II Liga com o objetivo de subir à Liga.

[artigo atualizado]