Vasco Botelho da Costa já não é treinador da União de Leiria, informaram os leirienses, em comunicado, ao final da tarde desta quarta-feira.

Em nota oficial, a SAD da União de Leiria «anuncia que, após Vasco Botelho da Costa ter informado que não iria continuar na próxima época, chegou a acordo com o mister e a sua equipa técnica para a rescisão de contrato amigável, de forma imediata», algo que a União de Leiria diz acontecer «no sentido de dar cumprimento aos objetivos que ainda estão em aberto».

«Juntamente com o mister, cessam funções outros elementos da equipa técnica», prossegue a U. Leiria, no mesmo comunicado.

«Até à nomeação de uma nova equipa técnica, João Dias, elemento da casa e técnico da equipa de juniores, irá assumir o comando da equipa profissional», finaliza a U. Leiria.

Vasco Botelho da Costa, de 35 anos, conduziu os leirienses, no final da época passada, ao regresso aos campeonatos profissionais, 11 anos depois, bem como ao título nacional na Liga 3.

Esta temporada fica também marcada pelo regresso, ao fim de duas décadas, aos quartos de final da Taça de Portugal.

O técnico deixa o cargo com a União de Leiria no 12.º lugar, ao fim de 26 jornadas, com 31 pontos. Levou ainda a equipa aos quartos de final da Taça de Portugal, algo que não acontecia desde 2002/03.