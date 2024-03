O Länk Vilaverdense falhou a demonstração do cumprimento salarial a realizar até 15 de março, relativo aos salários de dezembro, janeiro e fevereiro, anunciou a Liga esta quarta-feira.

Em comunicado, «a Liga Portugal informa que 33 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de março, a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro», algo que só não aconteceu com os de Vila Verde.

«Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foi notificado o Länk Vilaverdense, para, no prazo de 15 dias, fazer demonstração do cumprimento salarial do período em observação», finaliza a Liga, na mesma nota.

No campeonato da II Liga, cumpridas 26 jornadas, o Länk Vilaverdens é 17.º e penúltimo classificado, com 18 pontos, em zona de descida. Está a seis pontos da UD Oliveirense, 16.ª classificada com 24 pontos, em lugar de play-off, e com mais um ponto do que o Belenenses, 18.º e último, com 17 pontos.

Esta época, o Länk Vilaverdense já foi punido com a perda de um ponto por incumprimento salarial. A decisão disciplinar surgiu depois de ter falhado o controlo salarial de dezembro, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro.