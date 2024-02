O Länk Vilaverdense foi castigado com a perda de um ponto na II Liga, por «infrações de natureza salarial, anunciou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«No dia 06.02.2024 foi proferida decisão que condenou a Arguida Lank Group Vilaverdense – Futebol, SAD, pela prática da infração disciplinar prevista e punida pelo nº 1 do artigo 74.º, do RDLPFP, na sanção de subtração de 1 (um) ponto, a aplicar nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 48.º do RDLPFP», pode ler-se, na deliberação do CD da FPF, publicada ao início desta noite.

Esta é a decisão de um processo que tinha sido instaurado a 9 de janeiro e remetido à Comissão de Instrutores da Liga no dia seguinte, tendo sido deduzida acusação no passado dia 23 de janeiro, antes da audiência disciplinar que decorreu no último dia 1.

Recorde-se que a equipa de Vila Verde foi uma das que falhou o controlo salarial relativo aos meses de setembro, outubro e novembro.

O Länk Vilaverdense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição da II Liga, com 17 pontos, antes desta punição.