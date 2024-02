Sherwin Dandey Seedorf, sobrinho do antigo internacional neerlandês, Clarence Seedorf, foi inscrito pelo Lank Vilaverdense na Liga no fecho do mercado de transferências. Quem é, afinal, este jogador de 25 anos?

Nascido em Roterdão, Sherwin iniciou o percurso futebolístico no Excelsior e NAC Breda até chamar a atenção do Feyenoord, clube onde esteve durante sete anos. Após uma experiência na Academia da Nike, o extremo decidiu fazer testes no Wolverhampton.

Com apenas 18 anos, Seedorf convenceu os responsáveis dos lobos que lhe ofereceram uma contrato válido por 18 meses e um lugar na equipa sub-23. Porém, a permanência do neerlandês durou apenas seis meses: foi cedido a Bradford City, em 2018/19 e no ano seguinte, ao FC Jumilla.

O fim do contrato de Sherwin Seedorf com o Wolverhampton aconteceu no verão de 2019 com o atleta a rumar aos escoceses do Motherwell. Foi na Escócia que o jogador falou sobre a relação com o tio.

«Conheci-o [o Clarence Seedorf] quando era mesmo pequeno. Temos uma relação distante. (...) Quase não falamos. Digo sempre que sou o Sherwin Seedorf, não o Clarence Seedorf», referiu à BBC.

«Quero mostrar quem eu sou e não o meu último nome. Quero continuar a trabalhar e atingir o topo. Estou a melhorar e a trabalhar duro. Se continuar a evoluir assim, acho que posso ir longe.»

A verdade é que Sherwin é filho de um primo de Seedorf, tendo crescido em Roterdão, ao contrário do resto da família que se estabeleceu em Amesterdão (incluindo o tio Clarence, que nasceu no Suriname mas se mudou muito cedo para Amesterdão).

Seedorf é, de resto, uma família de jogadores. O pai de Clarence (tio avô de Sherwin) foi jogador, os três tios foram jogadores, os três primos são jogadores e até o pai foi jogador, primeiro, e treinador, mais tarde.

Todos eles, porém, estão longe de atingir o topo como Clarence, incluindo, claro, Sherwin: ele que até se estreou a nível profissional com um grande golo e uma assistência no Motherwell. Depois disso, em 2021, Seedorf foi dispensado e esteve à experiência no Bani Ostrava sem convencer os responsáveis do emblema checo.

Sem clube desde 2021 Seedorf vai ter uma oportunidade no Lank Vilaverdense.

O grande golo de Sherwin Seedorf pelo Motherwell: