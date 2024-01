O Lank Vilaverdense regressou aos triunfos na II Liga em casa da Oliveirense, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada.

João Caiado, aos 67 minutos, apontou o golo que decidiu a partida.

Com esta vitória, o Lank Vilaverdense mantém-se no 17.º e penúltimo posto, mas aproveita a derrota do Belenenses para se distanciar da equipa do Restelo. Por seu turno, a Oliveirense ocupa o 14.º lugar, com 21 pontos.

