O Santa Clara não abdica da posição de líder da II Liga e, este domingo, respondeu à difícil vitória do Aves SAD sobre o Marítimo (3-2), com um triunfo sobre o Leixões (2-0) que lhe permite seguir destacado no topo da classificação ao fim de dezanove jogos.

O Aves SAD jogou primeiro e chegou a destronar os açorianos do primeiro lugar, com uma vitória arrancada a ferros sobre o Marítimo (3-2, veja aqui os cinco golos). A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, com um golo de Nenê, mas depois permitiu a reviravolta dos madeirenses, com golos de Platiny (28m), na conversão de um penálti, e de Bica (39m).

Mesmo sobre o intervalo, Nenê voltou a marcar, nivelando o resultado e reforçando a liderança dos marcadores do campeonato, agora com 14 golos.

Logo a abrir a segunda parte, Vasco Lopes, em mais uma iniciativa de Nenê, assinou a segunda reviravolta no resultado, colocando novamente a equipa da Vila das Aves na frente. O Marítimo nunca se rendeu, com Xadas perigoso na meia distância, e chegou mesmo a marcar, aos 85 minutos, mas o lance foi irregular e acabou anulado.

Com este resultado, o Santa Clara ficava obrigado a vencer o Leixões, agora comandado por Carlos Fangueiro, para recuperar a liderança isolada, num jogo realizado sob condições extremamente adversas, com um relvado muito pesado, face à muita chuva que caiu em Ponta Delgada.

A equipa açoriana adiantou-se no marcador, aos 28 minutos, com um golo de Vinicius, e, já com o adversário de Matosinhos reduzido a dez, por expulsão de Wakaso, voltou a marcar aos 69, numa grande penalidade convertida por Safira.

Com este triunfo, o Santa Clara, com 42 pontos, reforça a posição de líder, mantendo a vantagem de dois pontos sobre o Aves SAD, mas ganhando pontos ao Marítimo que segue na quarta posição com 31.

No outro jogo já disputado este domingo, o Mafra, com um golo solitário de Miguel Sousa (36m), foi a Paços de Ferreira vencer por 1-0 e, desta forma, descolou do adversário direto, para subir até ao sexto lugar da classificação.

