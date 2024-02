O mercado está encerrado em Portugal e a Liga revelou a última lista de jogadores inscritos até à meia-noite.



O principal destaque vai para as inscrições de Otávio Ataíde, defesa central contratado pelo FC Porto ao Famalicão neste dia 31, e para Rochinha que foi registado pelo Sporting na Liga após uma experiência no Qatar ao serviço do Al-Markhiya.



Nota para o Estoril que assegurou a contratação de André Pereira Gonçalves, jovem que pertencia à formação dos leões. Por sua vez, o Lank Vilaverdense recrutou Sherwin Dandey Seedorf, sobrinho do ex-internacional neerlandês Clarence Seedorf.



Lista de documentação apresentada até à meia-noite:



Isah Ali - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Kaio Cesar Andrade Lima - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional



André Pereira Gonçalves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Eulánio Ângelo Chipela Gomes - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



André Dhominique Queiroz Santiago da Silva - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



Mateus Bernardo Soares - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



Bruno Xavier Almeida Carvalho Costa - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Transferência Internacional



Baissa Niambélé - Länk Group Vilaverdense Futebol, SAD - Revalidação Júnior



Sherwin Dandey Seedorf - Länk Group Vilaverdense Futebol, SAD - Transferência Internacional



Jude Michael Burst - Länk Group Vilaverdense Futebol, SAD - Transferência Nacional



Sekou Aba Diancoumba - Länk Group Vilaverdense Futebol, SAD - Inclusão Júnior



Umaro Embaló - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Diego Vasconcelos Coelho - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Gabriel Castro Luz Carvalho - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Daniels Djenairo Noeel - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Victor Emanuel Araújo Ferreira - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Paulo Sérgio Mota - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Otávio Ataíde da Silva - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Rodrigo Duarte Ribeiro - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Prorrogação (Júnior)



Marcos Alexandre Rodrigues da Silva - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária



Manuel Alberto Cunha Lopes - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Diogo Filipe Costa Rocha - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no plantel