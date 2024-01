O FC Porto anunciou a contratação de Otávio, jogador que pertencia ao Famalicão, confirmando assim a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Em comunicado, os dragões informam que o central assinou um contrato válido até 2028 e vai utilizar a camisola 31. Segundo apurou o nosso jornal, o emblema portista desembolsou 12 milhões de euros por 80 por cento do defesa.



Formado no Flamengo, Otávio estreou-se pela equipa principal do gigante brasileiro tendo conquistado um campeonato Carioca e um Brasileirão. O jogador de 21 anos chegou a Portugal para jogar nos sub-23 do Famalicão no ano passado, afirmando-se como um dos titulares da equipa minhota em 2023/24. (cumpriu 19 jogos).

Sérgio Conceição ganha assim mais uma opção para o eixo defensivo para o resto da época, juntando-se a Pepe, Fábio Cardoso, Zé Pedro e Marcano (lesionado).