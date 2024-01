O Famalicão tem conversas em andamento com o FC Porto por Otávio Ataíde e, segundo apurou o Maisfutebol, colocou uma condição para o negócio avançar ainda em janeiro: pagamento a pronto.

Inicialmente, o emblema famalicense pedia 15 milhões de euros para fechar o acordo, mas, depois de uma primeira ronda negocial, aceitou reduzir o valor para 12 milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador.

O central brasileiro, que chegou em definitivo ao futebol português na temporada passada a troco de aproximadamente 500 mil euros, é o principal alvo dos dragões este momento. Há pressa para a transferência ser efetiva.

Também joga contra o FC Porto o facto de existir hoje uma pendência com o próprio Famalicão. A SAD portista ainda não pagou a primeira das três tranches da compra do médio espanhol Iván Jaime, que, recorde-se, foi negociado por dez milhões de euros no verão passado.

Aos 21 anos, Otávio Ataíde é dos principais destaques da equipa famalicense na atual temporada. Participou em 19 partidas e marcou dois golos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências