O FC Porto falhou o pagamento ao Famalicão da primeira tranche da transferência em definitivo de Iván Jaime, sendo que, segundou apurou o Maisfutebol, o negócio foi fechado em três fases.

Para avançar com a negociação no último mercado de verão, a SAD portista acertou a compra de 80 por cento do passe do médio espanhol por dez milhões de euros. Desde chegou ao Dragão, o jogador fez 16 jogos e anotou um golo.

O imbróglio a envolver Iván Jaime acaba por ter impacto nas conversas dos dragões com os famalicenses na tentativa de definir o futuro de Otávio Ataíde. Por existir uma dívida pendente, um eventual novo acordo entre os dois clubes hoje está mais distante.

Inicialmente, o Famalicão pediu 15 milhões de euros pelo central brasileiro. Agora, depois de uma primeira ronda negocial, o valor caiu para 12 milhões de euros, por 80 por cento do passe.

Aos 21 anos, Otávio Ataíde é dos principais destaques da equipa famalicense na atual temporada. Participou em 19 partidas e marcou dois golos.