O FC Porto está a negociar com o Famalicão a contratação do defesa-central Otávio.

Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa-central brasileiro de 21 anos é o alvo prioritário para reforçar o eixo defensivo da equipa de Sérgio Conceição e as próximas horas serão decisivas para um acordo antes do encerramento da janela de transferências, na próxima quarta-feira.

O negócio poderá concretizar-se por um valor em torno dos 10 milhões de euros, estando em discussão os moldes do pagamento.

Otávio Athaíde é visto como um defesa com enorme margem de progressão e com a vantagem de já estar adaptado ao futebol português, o que é considerado um fator importante para quem chega a meio da época.

O jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, tem contrato até 2028 com o Famalicão, que tem 70 por cento do passe, estando os restantes direitos económicos na posse do Flamengo, clube onde se formou.

Esta época Otávio fez 17 jogos pelo Famalicão, tendo apontado dois golos.