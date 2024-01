A Liga divulgou, esta quarta-feira, a lista de jogadores inscritos neste último dia de mercado de transferências registadas até às 21h00.



O principal destaque é a inscrição de Gianluca Prestianni, argentino que foi esta tarde confirmado como reforço do Benfica. O Estrela da Amadora também já registou Tashan Oakley-Boothe assim como Tidjane Badjana.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS



Jucelio foi inscrito pelo Gil Vicente assim como Afonso Moreira, extremo que chega a Barcelos por empréstimo do Sporting. Os leões registaram na Liga o brasileiro Kauã, recentemente confirmado como reforço da equip B.



A próxima atualização é à uma da madrugada.



Lista de documentação apresentada até às 21h00:





Rúben Dias Marques - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Revalidação Júnior



Tidjane Badjana - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



Tashan Oakley-Boothe - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional



Kléber Augusto Caetano Leite Filho - União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD - Transferência Internacional



Eric Veiga - AVS - Futebol SAD - Revalidação



Jucelio Ferreira da Silva - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Afonso Bastardo Moreira - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Cedência Temporária



Kauã Wellhington Oliveira Pinto - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Federico Gomes Gerth - Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD - Transferência Internacional



Tiago Alexandre França Sousa - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional



Cristian David Castro Devenish - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Amine Rehmi - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Kawasaki - Portimonense - Futebol, SAD - Inclusão no plantel



João Pedro Flores Fernandes Oliveira Machado - Belenenses - Futebol, SDUQ, Lda. - Revalidação Júnior



Gianluca Prestianni Gross - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional