A Liga publicou, esta quarta-feira, a lista de jogadores inscritos neste último dia de mercado de transferências registadas até às 18h00.



O Rio Ave inscreveu Hiago Bagarolo Petronilho, ex-Bahia, enquanto o Famalicão inscreveu os jovens João Neto e José Macedo. Já o Estoril registou a chegada de João Basso, negócio que tinha sido confirmado na véspera.



Luís Miguel Nlavo Asué internacional guineense é reforço do Moreirense, visto que já consta na lista de inscritos. Gil Vicente, Estrela da Amadora e Casa Pia também inscreveram os respetivos reforços assim como Essugo que já foi registado como jogador do Desp. Chaves.



A próxima atualização é às 22h00.



Lista de documentação apresentada até às 18h00:



Rodrigo Nunes de Figueiredo - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Enzo Mendes Vieira - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Trayvon Fuller - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Ali Badra Camara - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Marcus Vinicius da Silva Freire - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional



João Pedro Ferreira Oliveira - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Cedência Temporária



Samuel Salustiano de Jesus Silva - AVS - Futebol SAD - Transferência Internacional



Akinsola Babatunde Jimah - AVS - Futebol SAD - Transferência Internacional



Talles Wander dos Santos Ribeiro - AVS - Futebol SAD - Transferência Internacional



João Roberto Rota Neto - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Inclusão no plantel



José Pedro Almeida Macedo - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Inclusão no plantel



Balla Sangare - União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD - Cedência Temporária



Frederico de Melo Machado Cerejeira Namora - União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD - Transferência Nacional



João Othavio Basso - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Hiago Bagarolo Petronilho - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional



Tomás Pontinha Vilela - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação



Luís Miguel Nlavo Asué - Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD - Transferência Nacional



Brenner Lucas Gonçalves Santos - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária



Lucas Rafael Gonçalves da Silva - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Inclusão no plantel



Rúben Alexandre Rocha Lima - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Nacional



Jonatas Xavier Zamith Oliveira Noro - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Revalidação Júnior



Shodipo Olamide - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Taichi Fukui - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Internacional



André Filipe Ferreira Lacximicant - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda. - Cedência Temporária



Christian Kendji Wagatsuma Ferreira - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional



Leonardo de Azevedo Silva - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional



Dário Cassia Luís Essugo - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Cedência Temporária



Facundo Alarcon - Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD - Transferência Internacional