O lateral-esquerdo Rúben Lima é reforço do Estrela da Amadora, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga.

Rúben Lima, de 34 anos, deixa o Famalicão, clube que representou nas últimas duas épocas e meia, desde 2021/22.

Apenas com dois jogos em 2023/24 pelo Famalicão e um total de 16 minutos (entre Taça de Portugal e Taça da Liga), Rúben Lima tem no Estrela o 11.º clube da carreira.

Antes do Famalicão, o lateral formado no Benfica passou por Aves, V. Setúbal, Beira-Mar e seguiram-se três clubes na Croácia (Hajduk Split, Dínamo Zagreb e Rijeka), antes de voltar a Portugal em 2015, para jogar no União da Madeira e a seguir no Moreirense e na B SAD.

