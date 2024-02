Courtney Reum, o mediático reforço do Länk Vilaverdense, pela idade (45 anos), pela sua carreira (nunca foi profissional), mas também pelos laços familiares (é cunhado da socialite Paris Hilton), está de férias na Bolívia.

A transferência que atraiu a atenção da comunicação social, não só a portuguesa, mas também a estrangeira, promete novos capítulos e levanta novas interrogações.

Um reforço de janeiro é suposto começar, desde logo, a trabalhar, para se adaptar à nova equipa e aos novos companheiros, para a ponta final da temporada.

Não é o caso deste singular reforço do penúltimo classificado da II Liga.

Já com o mercado fechado em Portugal e com o clube de Braga a preparar a receção aos açorianos do Santa Clara (jogam esta sexta-feira), o investidor norte-americano tem estado a partilhar fotografias e vídeos de umas animadas férias em… Uyuni, na Bolívia, onde fica o maior deserto de sal do mundo, a quase 10 mil quilómetros de Vila Verde (9.142km).

Conheça a peculiar história de Courtney Reum