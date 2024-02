É uma das transferências mais improváveis e, à partida no aspeto desportivo, mais insólitas dos últimos tempos no futebol português.

Courtney James Reum, norte-americano de 45 anos, é reforço do Länk Vilaverdense, clube que disputa a II Liga portuguesa.

O seu nome surgiu na última atualização de inscrições da Liga, ao final da noite de quarta-feira, 31 de janeiro, sendo que Courtney foi inscrito como avançado.

Porém, Courtney, que é cunhado da celebridade norte-americana Paris Hilton, tem a particularidade de nunca ter sido futebolista profissional: conta apenas com uma passagem pelo futebol universitário, nos Columbia Lions, no final dos anos 90 e início dos anos 2000.

Na rede social Instagram, na qual tem cerca de 298 mil seguidores, Courtney apresenta-se como empresário e investidor, sendo cofundador da empresa de investimentos M13, em conjunto com o seu irmão Carter, marido de Paris Hilton. No sítio oficial da empresa M13, Courtney apresenta-se como atuando na área da saúde.

Courtney surge ainda como autor do livro “Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches”. É, ainda, ex-banqueiro de investimentos da Goldman Sachs.

De acordo com a informação disponível no sítio popularnetworth.com, Carter tem património líquido avaliado em 35 milhões de dólares (cerca de 32 milhões de euros).

Por perceber está, a partir de agora, que papel terá efetivamente Courtney Reum em Portugal e, mais precisamente, na equipa de futebol do Länk Vilaverdense, clube de Vila Verde que teve outra contratação sonante neste mercado de inverno: o sobrinho de Clarence Seedorf.

Tudo isto numa época que foi de subida à II Liga, mas que não tem sido fácil a nível estrutural, com a equipa a jogar sucessivamente em casa emprestada, de Paços de Ferreira até Coimbra, passando pela Vila das Aves ou Penafiel.