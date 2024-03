Terminou com um empate a uma bola, o jogo entre Länk Vilaverdense e Belenenses, a contar para a 26ª jornada da II Liga.

Num encontro que colocou frente a frente as equipas que ocupam os dois últimos lugares do campeonato, os primeiros 45 minutos não tiveram muita história para contar. Ainda assim, o segundo tempo abriu praticamente com uma contrariedade para a turma do Restelo, já que Rui Correia viu o cartão vermelho direto.

Golos, esses só apareceram aos 68 minutos, através de João Caiado, médio da formação de Vila Verde. Só que mesmo a jogar em inferioridade numérica, o Belenenses ainda conseguiu empatar, para lá do minuto 90, com o remate certeiro de Pedro Carvalho.

Com este resultado, Länk Vilaverdense e Belenenses ocupam o 17.º e 18.º lugares da II Liga, respetivamente, ambos com 17 pontos e a oito do Feirense, equipa que está na linha de água.