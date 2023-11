União de Leiria e Leixões começaram a partida separados por quatro pontos e seis posições na tabela classificativa.

A jogar em casa e em melhor forma, a equipa leiriense partia como favorita, mas demorou a criar algo em campo que justificasse essa ideia. A primeira parte, de resto, foi-se arrastando, mais disputada do que bem jogada, com algumas paragens para assistir jogadores lesionados pelo meio.

O segundo tempo abriu com um susto para a equipa da casa, com o guarda-redes Kieszkek a arriscar uma finta sobre Adriano Amorim e quase a oferecer o golo ao Leixões. Acabou, no entanto, por sofrer uma falta e pode respirar de alívio.

O domínio da equipa leiriense intensificou-se com a expulsão de Agostinho, aos 63 minutos, mas não foi capaz de chegar ao golo.

O guarda-redes Ricardo Ribeiro conseguiu travar as poucas jogadas realmente perigosas criadas pela equipa da casa.

Com este empate, o Leixões sai da zona vermelha da tabela, pelo menos temporariamente; a União de Leiria vai a meio da tabela.