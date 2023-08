A União de Leiria recebeu e venceu o Benfica B por 3-1, este sábado, em jogo da segunda jornada da II Liga.

A equipa de Vasco Botelho da Costa adiantou-se por intermédio de Cuca, aos 13 minutos, enquanto Lucho Veja fez o 2-0 (28m). Benchimol reduziu para a formação de Nelson Veríssimo ainda na primeira parte (36m) e Bryan Róchez, de penálti (70m), fixou o resultado final.

O conjunto de Leiria, que contou com 12.178 adeptos nas bancadas, sobe ao segundo lugar à condição, com quatro pontos ao fim de dois jogos. Com três pontos somados, o Benfica B é oitavo.

