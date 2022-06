O Vilafranquense continua em busca de uma solução para ter um estádio próprio e deixar de jogar em casa emprestada, tal como aconteceu na última época, em que teve de alinhar no Municipal de Rio Maior na condição de visitado. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira até já aprovou o projeto de contrução do novo estádio, mas o processo continua parado, daí que o Vilafranquense prossiga em busca de soluções para usufruir de infraestruturas condizentes com a realidade da II Liga.

Nesse sentido, a SAD ribatejana abordou o Desportivo das Aves há algumas semanas, de forma a aplicar a licença para jogar no segundo escalão no clube nortenho, sabe o Maisfutebol.

Face às dificuldades para encontrar uma solução na zona do Ribatejo, os dirigentes do Vilafranquense identificaram o clube de Vila das Aves e pretendiam usar as instalações, bem como aproveitar a força da massa adepta. Em contrapartida, a SAD do Vilafranquense ajudaria na recuperação financeira do clube que caiu para o Campeonato de Portugal em 2020.

O nosso jornal sabe que o Desp. Aves mostrou-se recetivo à abordagem ribatejana mas, tendo em conta os problemas com a anterior SAD, tencionava avançar com o projeto em determinados moldes, de forma a não perder o controlo do clube, tal como no passado. Assim, o plano passaria por ceder apenas as instalações, continuar a competir nos campeonato distritais e manter a contrapartida financeira. Esta negociação teria ainda de ser aprovada em assembleia pelos sócios.

Embora a SAD do Vilafranquense e Desp. Aves tenham pressa em resolver este «dossier», os dois conjuntos estão muito distantes naquilo que são as suas pretensões e, neste momento, parece difícil que este negócio tenha «luz verde».