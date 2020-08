Iker Casillas anunciou esta terça-feira o adeus aos relvados. Numa longa mensagem deixada nas redes sociais, o guardião espanhol confirmou aquilo que já se esperava: «Chegou o momento de dizer adeus».

«Hoje é um dos dias mais importantes e também mais difíceis da minha vida desportiva», começou por escrever Casillas. «O meu percurso no mundo do futebol começou há 30 anos, foi um caminho longo e, como todo o caminho, teve momentos bons e menos bons, alegrias e também tristezas. Neste momento da minha vida posso dizer, sem sombra de dúvida, que valeu a pena.»

«Hoje é um dia difícil, mas não um dia triste. Considero-me um sortudo por ter chegado aqui, por como cheguei, por ter conquistado tudo o que conquistei, por tudo. Estou feliz», disse ainda o guardião de 39 anos.

Casillas agradeceu à família, amigos, aos companheiros de equipa, adversários, adeptos e aos clubes que representou: «Ao Real Madrid, onde passei toda uma vida, que me educou, viu-me e fez-me crescer, por me inculcar os seus valores e fazer de mim o que sou. E ao FC Porto por me acolher como o fez, por me ensinar a ver as coisas desde outro ângulo, por me dar a oportunidade de conhecer bem um clube e uma cidade pelos quais me apaixonei e que sempre levarei no coração. Sereis sempre parte de mim.»

No final, Iker Casillas garante: «Tenho a certeza de que não é um ponto final, a viagem não acaba aqui. Isto continua e tenho a certeza de que em breve nos encontraremos de novo.»

A carreira de Casillas começou no Real Madrid, clube que representou durante 16 temporadas. Em 2015/16, rumou ao FC Porto, onde ficou por cinco épocas, sendo que na última não jogou devido enfarte sofrido em maio de 2019.

No passado sábado, Casillas levantou a Taça de Portugal pelo FC Porto.

Veja a carta de Casillas: