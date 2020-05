A guarda costeira mexicana apreendeu na passada quarta-feira um carregamento de 45,78 quilos de cocaína embalados com o emblema do... Benfica.

A apreensão deste insólito carregamento foi concertada entre a Marinha e as autoridades aduaneiras ao largo do porto de Manzanillo, cidade do estado de Colima, foi feita no navio «Long Beach Trader», com bandeira de Malta, que era procedente da cidade de Guayaquil, no Equador.

Apesar da operação policial ter feito notícia nos órgãos locais, não foi avançado qualquer motivo para que os pacotes tenham como elemento identificativo o emblema do clube português.

Ver vídeo a partir dos 3m50: