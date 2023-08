O 1.º Dezembro, clube de Sintra que vai disputar a Liga 3 na próxima época, revelou nesta sexta-feira que irá realizar os jogos em «casa»… em Ponte de Sor.

Quer isto dizer que, para receber os adversários, o clube vai ter de percorrer 160 quilómetros, até ao recinto situado no distrito de Portalegre.

O 1.º Dezembro subiu à Liga 3 na última época e, uma vez que o Estádio Conde Sucena não tem as condições exigidas para receber partidas do terceiro escalão do futebol nacional, obrigou o clube a encontrar uma alternativa.

«Após várias tentativas para encontrar um campo com as condições exigidas para a Liga 3, o Estádio Municipal de Ponte Sor foi a melhor solução encontrada», informou o clube numa curta nota publicada nas redes sociais.

A título de curiosidade, refira-se que o facto de ir jogar tão longe da sede do clube faz com que o 1.º Dezembro tenha viagens mais curtas para visitar mais de metade dos clubes com quem vai competir no Grupo B da Liga 3.

Os jogos fora diante de Atlético, Caldas, Alverca, Amora, Sporting B e Pêro Pinheiro representarão viagens mais curtas do que aquelas que o clube de Sintra terá de fazer para jogar em casa.

Apenas para defrontar Académica, Oliveira do Hospital e Covilhã o clube terá deslocações maiores do que para Ponte de Sor.