Dilúvios, enxurradas e rajadas de vento forte provocaram situações de caos no Norte do país e em particular no Grande Porto durante o fim de semana. No entanto, mesmo com um alerta laranja no distrito desde as 6 horas da madrugada de sábado, muitos jovens atletas foram obrigados a ir a jogo por ordem dos respetivos árbitros em campos alagados e sob chuva intensa nas competições federadas da Associação de Futebol do Porto (AF Porto), a maior do país, mas também da AF Braga e AF Viana do Castelo, também sob o mesmo grau de alerta.

Ao contrário dos jogos dos graúdos, nas Ligas profissionais, em que o facto de a bola não rolar devido ao alagamento do campo de jogo justifica muitas vezes a interrupção do jogo, neste sábado, em condições em tudo semelhantes, crianças dos 6 aos 12 anos tiveram de se manter em campo e jogar futebol, sob pena de perderem o jogo na secretaria e os respetivos clubes serem multados.

No caso concreto dos vídeos acima associados, captados num Coimbrões-Academia Sporting de Gaia, do campeonato de sub-11, houve protestos vindos das bancadas e até pedidos dos jovens jogadores para que o jogo fosse interrompido. Sem qualquer efeito, tal como aconteceu em praticamente todos os outros encontros.

Contactado pelo Maisfutebol, o presidente da AF Porto, José Manuel Neves, remeteu o esclarecimento para o diretor de competições da entidade.

«Durante o período em causa realizaram-se 312 jogos de futebol e futsal dos escalões de sub-7 aos sub-13, sendo que, destes, 42 não se concluíram ou nem sequer chegaram a iniciar-se», afirmou Pedro Cortez ao nosso jornal, sublinhando este responsável que «quem avalia se o jogo se deve realizar ou não é o árbitro.»

Segundo estes dados, solicitados pelo nosso jornal e fornecidos pela associação, os árbitros entenderam haver condições para realizar 270 jogos, 86,5 por cento do total.

A título de exemplo, consultando o portal de resultados da Federação Portuguesa de Futebol, todos os 60 jogos calendarizados acabaram por se realizar, mesmo sob as condições climatéricas muito rigorosas que se viveram na manhã de sábado e que levaram ao alerta à população da Proteção Civil.

Além desta reação, sobre este assunto a AF Porto publicou nas suas páginas oficiais de Instagram e Facebook um vídeo do jogo de crianças disputado sob um temporal forte no campo do Aldeia Nova, com a descrição: «Imagens notáveis do poder do jogo.»

Esta publicação motivou alguns comentários de apoio, mas sobretudo de indignação por parte de diversos leitores, que salientaram a falta de segurança e o risco para a saúde de jovens federados pela realização dos jogos em condições climatéricas extremamente severas.