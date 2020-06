Numa das suas famosas tiradas, Jorge Jesus afirmou um dia que «o fair-play é uma treta».

E apesar de haver muitos casos que mostram que não é bem assim, neste domingo, no jogo entre Schalke 04 e o Leverkusen, Lucas Alario teve um momento que fez lembrar a profecia de Jesus.

Quando o Leverkusen tentava devolver a bola ao adversário depois de ter sido colocada fora para que um jogador fosses assistido, Alario ao ver toda a defesa parada correu para a bola e tentou marcar um golo que daria o empate aos farmacêuticos.

Após a defesa do guarda-redes, quase todos os jogadores do Schalke correram a tirar satisfações com Alario, gerando-se um desentendimento entre vários jogadores das duas equipas.

Veja o momento: