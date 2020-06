Viveram-se momentos de apreensão este domingo no Opel Arena onde o Mainz recebeu o Augsburgo, em mais um jogo da Bundesliga, quando o nigeriano Taiwo Awoniyi caiu inconsciente no relvado depois de um aparatoso choque de cabeças.

Aconteceu ao minuto 16, na sequência de um cruzamento da esquerda, quando o extremo do Mainz saltou nas alturas com o defesa Felix Uduokhai. Os dois jogadores, na disputa da bola, chocaram de cabeça e Awoniyi caiu desamparado no relvado.

Os companheiros levaram as mãos à cabeça, quando perceberam que o companheiro estava inconsciente, mas Awoniyi acabou por recuperar depois de ter sido assistido no relvado.

Depois de devidamente imobilizado, o jogador, que tem contrato com o Liverpool, foi conduzido ao hospital onde ficou em observação.

O Augsburgo acabou por vencer o jogo com um golo solitário de Florian Niederlechner marcado logo no primeiro minuto.

Veja as imagens do choque: