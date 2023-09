Regressado ao centro de treinos de Carrington esta quinta-feira, após a derrota em Munique (4-3), Andre Onana voltou a estar em destaque, mas não foi pelos melhores motivos.

À entrada para o carro, o guarda-redes do Manchester United mostrou que continua com «mãos de manteiga» e deixou cair as chaves, num momento captado pela imprensa inglesa.

Andre Onana's handling woes continue as he drops his car keys at Man United training after Bayern loss 😳 https://t.co/qMCDHE6L1N — Mail Sport (@MailSport) September 22, 2023

Onana, recorde-se, ficou muito mal visto no primeiro golo da derrota diante do Bayern Munique e quis falar à imprensa após o jogo para admitir que errou, tendo puxado as culpas do resultado para si mesmo.