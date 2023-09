Quatro derrotas nos primeiros seis jogos da época. Com Ten Hag, o Manchester United igualou um registo não visto no clube desde 1986/87, época em que Alex Ferguson entrou no clube.

Foi um cenário como este, aliás, que levou o Man. United a abdicar de Ron Atkinson para contratar Alex Ferguson, em novembro de 1986. O resto é história.

37 anos depois, os «red devils» voltam a enfrentar um ciclo semelhante, agora com Erik Ten Hag. A época até começou bem para o United, com um triunfo frente ao Wolverhampton, mas seguiram-se desaires com Tottenham, Arsenal, Brighton e Bayern Munique, este para a Liga dos Campeões.

Pelo meio, o Manchester United ainda bateu o Nottingham Forest, antes de três desaires consecutivos.

Nos últimos três jogos, de resto, a equipa de Diogo Dalot e Bruno Fernandes três ou mais golos, algo que não acontecia há 45 anos, desde dezembro de 1978.

