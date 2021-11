Anwar El Ghazi chegou ao centro de treinos do Aston Villa esta manhã e deparou-se com John McGinn, vestido de calções e t-shirt. Uma indumentária aparentemente normal, não estivesse a nevar no Reino Unido e com o inverno à porta.

O jogador neerlandês partilhou mesmo o momento nas redes sociais onde brincava com o colega: «Eu sei que és escocês, mas isto?», disse.