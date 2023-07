O clube de remo «A Coletividade Popular de Cacia», situado na cidade de Aveiro, sofreu dois assaltos nas duas últimas semanas, revelou Luís Lopes, presidente do clube, em declarações à Agência Lusa

Os assaltantes conseguiram invadir o pavilhão do remo, localizado junto à margem do rio Novo de Príncipe, através da janela do bar. «Furtaram uma caixa registadora, uma coluna de som e algumas bebidas», lamentou Lopes.

Segundo o mesmo responsável, os assaltantes tentaram entrar no ginásio localizado no primeiro andar, mas, sem sucesso, pois «o alarme disparou e eles fugiram sem levar mais nada», afirmou o presidente do clube.

Infelizmente, esta não foi a primeira vez que o clube enfrentou tal situação. «Esta foi a segunda vez que o clube foi assaltado no espaço de duas semanas», disse

Na primeira investida, «os assaltantes concentraram-se apenas na zona do bar, tendo sido furtada uma caixa registadora, com cerca de 300 euros em dinheiro, e uma coluna de som, além de várias bebidas», informou o presidente da Coletividade Popular de Cacia.

As autoridades já estiveram no local para investigar o ocorrido, segundo referiu Luís Lopes que espera que os responsáveis sejam identificados com a ajuda das imagens de videovigilância. Além do prejuízo das mercadorias furtadas, o clube também teve de arcar com os danos causados nas janelas e grelhas durante os assaltos.