Um árbitro também ri.

Podia ser este o resumo do que aconteceu na última madrugada no início do jogo entre os LA Clippers e os Denver Nuggets.

No momento em que ia lançar a bola ao ar, o árbitro Bill Kennedy teve um ataque de riso que o impediu de iniciar o jogo.

Tudo porque o sérvio Nikola Jokic, na tentativa de se antecipar ao adversário, acabou a fazer uma estranha dança que fez o juiz desmanchar-se.