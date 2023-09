Fkeiemncops! Djhfownrei!! Megekjivmror!!!

Queríamos encontrar palavras, mas é difícil descrever através de letras, organizem-se elas como for, aquilo que se viveu em Belgrado na noite de quarta-feira.

Por isso, vamos limitar-nos a dar contexto.

Os sérvios do Partizan e os espanhóis do Fuenlabrada defrontaram-se num jogo particular ao ar livre de celebração de uma amizade fraterna que dura há mais de 30 anos.

Em 1992, quando eclodiu a guerra dos Balcãs, sem poder jogar em Belgrado, o Partizan foi acolhido pela comunidade de Fuenlabrada, nos arredores de Madrid, e foi lá que passou a jogar os seus jogos «em casa».

E por ironia do destino, foi também ali que atingiu o ponto alto da sua história, ao sagrar-se campeão europeu.

A relação, claro, tornou-se inquebrável. E o jogo disputado agora serviu para a celebrar.

A festa, essa, é indescritível. Mas pode ver um pouco do que foi nos vídeos abaixo e na galeria associada a este artigo.

A nós resta-nos abrir a boca de espanto e invejar quem viveu isto.